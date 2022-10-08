Цього разу на своїй сторінці в Instagram співак поділився кадрами зі зйомки, яку йому влаштували на мальовничих вулицях Івано-Франківська. На фото він постав у стильному чорному костюмі.

"Це був цікавий досвід🙈Я шалено не люблю фотографуватись, але Марина змогла мене переконати, що все вийде🥰Тепер маю нові фото в профіль🙃Найкраща ваша оцінка - це "♥️", — похвалився Лазановський.

Сергій зараз перебуває в чудовій формі. Раніше артист регулярно тренувався в залі самостійно, тож йому вдалося досягти хороших результатів та наростити м'язи. Тепер, аби довести тіло до ідеалу, Лазановський вирішив звернутися до експерта та займається з персональним тренером.

Шанувальниці в коментарях підтримали співака:

"Божеее які фотоо 🔥😍 Красунчик 😍";

"Чоловіки і не повинні любити фотографуватися,це ж не дівчата🤗";

"Зараз всі дівчата України потайки закохані в того красеня🙌";

"Круті кадри. Навіть би не подумала, що на айфон)";

"Брутальний. Джельтельмен 🥰🥰 одним словом красавчик";

"Вау! Круті фотки!😻";

"дуже добре вийшло, молодець, що не згордував I погодився ❤️";

"Все дійсно вийшло гарно💫".

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