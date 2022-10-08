Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив кадри з незвичайної званої вечері, яку він провів.
"Вчора я провів звану вечерю, яка на 100% складалася з українських продуктів. Від м’яса чи овочів до спецій. Повністю. Бо буває так, що береш собі десь в Києві чи Львові місцеву курочку, готуєш її з місцевою картоплею, але додаєш соєвий соус. І страва вже не на 100% українська, бо в ній є соус, який по факту і робить весь смак", — пише Клопотенко.
Тому ідея Євгена була саме така: приготувати вечерю виключно з українського.
"Щоб показати, що наша їжа самостійна і незалежна. А з наших продуктів можна створити страви, які будуть від початку і до кінця ідеальними. В результаті — попит навколо вечері був такий, що довелося провести ще одну додаткову", — похвалився "Мастер Шеф".
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Українці в коментарях підтримали Клопотенка: "Цікаве питання: Чого в нас немає. Що в нас не може вирости. Колись і картоплі не було. А зараз і базилік, лимони..і страуси бігають🙃", "Дякую!! То було класно!", "Який же ви молодець!👏Так тримати!🔥", "Локаворство (локальна, місцева їжа) в дії!!! Супер, Євгене!👏".
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.
Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.
Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.