З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська разом із дочкою виїхала за кордон. Зараз знаменитість перебуває у Парижі, де проводить благодійні вечері, гроші від яких йдуть на допомогу рідній країні.
Крім цього, Ольга розвиває свою сторінку в соціальній мережі і часто чесно розповідає про все, що відбувається в тимчасовому місці її проживання.
Зараз Мартиновська вирішила показати свою єдину дочку Віру, яка схожа на маму, як дві краплі води.
Дівчинка корчила гримаси.
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Кулінар ніяк не підписала кадри, обмежившись синім серцем.
Фоловери Мартиновської закидали її захопленими коментарями. Багато хто відзначив надзвичайну схожість мами та доньки.
"Мамине сонечко 🌻, мамина копія", "Віруня незрівнянна😍І так схожа на маму ❤️", "Маленька Оля", "Це маленька твоя копія 😍красуня❤️ як і мама", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" далеко від батьківщини показала свою дочку, що підросла.
Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.
Також Politeka писала, що Ольга Мартиновська засвітилася у компанії красеня-француза.