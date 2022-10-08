Дочка шеф-кухаря Ольги Мартиновської стає все більше схожою на свою відому матір.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська разом із дочкою виїхала за кордон. Зараз знаменитість перебуває у Парижі, де проводить благодійні вечері, гроші від яких йдуть на допомогу рідній країні.

Крім цього, Ольга розвиває свою сторінку в соціальній мережі і часто чесно розповідає про все, що відбувається в тимчасовому місці її проживання.

Зараз Мартиновська вирішила показати свою єдину дочку Віру, яка схожа на маму, як дві краплі води.

Дівчинка корчила гримаси.

Кулінар ніяк не підписала кадри, обмежившись синім серцем.

Фоловери Мартиновської закидали її захопленими коментарями. Багато хто відзначив надзвичайну схожість мами та доньки.

"Мамине сонечко 🌻, мамина копія", "Віруня незрівнянна😍І так схожа на маму ❤️", "Маленька Оля", "Це маленька твоя копія 😍красуня❤️ як і мама", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" далеко від батьківщини показала свою дочку, що підросла.

Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.

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