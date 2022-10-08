Дочь шеф-повара Ольги Мартыновской становится всё больше похожей на свою известную мать

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, кулинар и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская вместе с дочерью выехала за границу. Сейчас знаменитость находится в Париже, где проводит благотворительные ужины, деньги от которых идут на помощь родной стране.

Помимо этого Ольга развивает свою страничку в социальной сети и часто честно рассказывает обо всем, что происходит во временном месте ее проживания.

Сейчас Мартыновская решила показать свою единственную дочь Веру, которая похожа на маму как две капли воды.

Девочка корчила гримасы.

Кулинар никак не подписала кадры, ограничившись синим сердечком.

Фолловеры Мартыновской забросали ее восторженными комментариями. Многие отметили необычайное сходство мамы и дочки.

Мамино солнышко 🌻, мамина копия", "Вируня бесподобна😍И так похожа на маму ❤️", "Маленькая Оля", "Это маленькая твоя копия 😍красавица❤️ как и мама", - пишут в сети.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.