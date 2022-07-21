После полномасштабного вторжения рф в Украину Ольга Мартыновская со своей 5-летней дочерью выехали за границу. Сейчас они находятся в Праге, где Ольга собирает средства на помощь ВСУ.
В своих Instagram-сторис известный кулинар решила подбодрить украинцев, которые остались на родине.
Вместе со своей дочуркой они сделали сердечко из рук. Ольга шутливо призналась, что у Веры получилось лучше.
«Мы шлем вам любовь», - подписала кадр она.
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Ранее Ольга Мартыновская рассказала о родителях, которые находятся недалеко от зоны боевых действий в Николаевской области.
"Родительский дом в Николаевской области. Ма и Па остались там и даже не собрались никуда двигаться... А сейчас тем более - медовый сезон начинается, поле нужно сеять, город присматривай, чтобы всех накормить при необходимости. У вас тоже родители взрослые и непослушные?", - спросила Ольга.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво поделился рецептом плова для ленивых.