Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала свою любимую и единственную дочь, Веру.

После полномасштабного вторжения рф в Украину Ольга Мартыновская со своей 5-летней дочерью выехали за границу. Сейчас они находятся в Праге, где Ольга собирает средства на помощь ВСУ.

В своих Instagram-сторис известный кулинар решила подбодрить украинцев, которые остались на родине.

Вместе со своей дочуркой они сделали сердечко из рук. Ольга шутливо призналась, что у Веры получилось лучше.

«Мы шлем вам любовь», - подписала кадр она.

Ранее Ольга Мартыновская рассказала о родителях, которые находятся недалеко от зоны боевых действий в Николаевской области.

"Родительский дом в Николаевской области. Ма и Па остались там и даже не собрались никуда двигаться... А сейчас тем более - медовый сезон начинается, поле нужно сеять, город присматривай, чтобы всех накормить при необходимости. У вас тоже родители взрослые и непослушные?", - спросила Ольга.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво поделился рецептом плова для ленивых.