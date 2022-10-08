Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото та розповіла про свій новий проект Ukrainian Women Unity.

На новій фотографії Ілона знята у просторій світлій кімнаті, вона стоїть у задумливій позі. Перед камерою зірка з'явилася у стильному образі – на ній білі джинси, майка та біло-зелений картатий піджак, а завершують образ золотаві прикраси. Волосся танцівниці розпущене і акуратно зачесане, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вираз.

У підписі до публікації Гвоздєва написала: "20 жовтня відбудеться вже мій третій мотиваційний жіночий захід @uwu_gvozdeva. Просто не вірю сама собі,що не побоялась і все ж таки зробила це! Завдяки єдності наших жінок, кожного разу нам вдається відкривати нові таланти, руйнувати міфи, надихати, допомагати, покращувати реальність і продовжувати будувати таке крихке, але таке бажане і омріяне майбутнє! Як гадаєте, в якому саме ресторані Києва зустрінемось цього разу? Хто вгадає, отримає від мене подарунок".

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