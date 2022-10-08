Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото и рассказала о своем новом проекте Ukrainian Women Unity.

На новой фотографии Илона запечатлена в просторной светлом комнате, она стоит в задумчивой позе. Перед камерой звезда пояивлась в стильном образе – на ней белые джинсы, майка и бело-зеленых клетчатый пиджак, а завершают образ золотистые украшения. Волосы танцовщицы распущены и аккуратно зачесаны, а на лице легкий макияж и задумчивое выражение.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "20 октября состоится уже мое третье мотивационное женское мероприятие @uwu_gvozdeva. Просто не верю сама себе, что не побоялась и все же сделала это! Благодаря единству наших женщин, каждый раз нам удается открывать новые таланты, разрушать мифы, вдохновлять, помогать, улучшать реальность и продолжать строить такое хрупкое, но столь желанное и желаемое будущее! Как думаете, в каком именно ресторане Киева встретимся на этот раз? Кто угадает, получит от меня подарок".

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