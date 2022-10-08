Українська співачка Ольга Цибульська весело відреагувала на бавовну в окупованому Криму.

8 жовтня у соцмережах стався справжній ажіотаж після вибуху на Кримському мосту, який з'єднує росію та окупований нею півострів. Відразу почалася пожежа і рух мостом неможливий. Тепер загарбники не зможуть перекидати підкріплення своїх військ.

Події коментують українські політики, журналісти, письменники та зірки шоу-бізнесу.

Так, співачка Ольга Цибульська вже вигадала пісню, рядками якої поділилася зі своїми фанатами в Інстаграм.

"Кримський міст, ЗСУ надавали під хвіст, сіль насипали в чуб і під хвіст, Кримський міст", - заспівала вона.

«Залиш 🔥 у коментарях, щоб наступним був кремль 😂», - попросила артистка.

Користувачі мережі відреагували на прохання вокалістки та попросили її випускати трек на честь таких подій.

"Гори, гори ясно, щоб не згасло !!!",

"Випускай трек",

"Класно день почався",

"Гарного всім настрої", - пишуть у мережі.

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