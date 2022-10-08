Камалія вважається найбагатшою співачкою України завдяки своєму чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру. Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка записала кілька відеозвернень, у яких, як і всі українці, емоційно відреагувала на підрив Кримського мосту та наголосила, що це чудовий подарунок для президента країни-агресора на юбілей.

"Путлер, з Днем народження тебе! Вітаємо салютом тебе на Кримському мосту. Походу, хтось покурив нові цигарки", — заявила Камалія, "вітаючи" путіна з 70-річчям, яке той відзначав 7 жовтня.

Також співачка додала, що зазвичай не п'є шампанське з самого ранку, але цього разу зробила виняток. Артистка також поділилася кадрами вибухів та пожежі на Кримському мосту.

Українці в коментарях теж не стримують емоцій: "Боже як же радісно, аж душу гріє. Слава героям України!", "Такого подарунка він точно не очікував 😂", Це просто супер ранок!!! Слава нашим героям!", "Це той випадок, коли день народження вже пройшов,а подарунки ще надходять💙💛", "Пішла за шампанським!👠👠🍾🥂Слава Україні!❤️".

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