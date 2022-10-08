Камалия считается самой богатой певицей Украины благодаря своему мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру. Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур.

В этот раз на своей странице в Instagram певица записала несколько видеообращений, в которых, как и все украинцы, эмоционально отреагировала на подрыв Крымского моста и подчеркнула, что это отличный подарок для президента страны-агрессора на юбилей.

"Путлер, с Днем рождения тебя! Поздравляем салютом тебя на Крымском мосту. Походу, кто-то покурил новые сигареты", — заявила Камалия, "поздравляя" путина с 70-летием, которое тот отмечал 7 октября.

Также певица добавила, что обычно не пьет шампанское с самого утра, но на этот раз сделала исключение. Артистка также поделилась кадрами взрывов и пожаров на Крымском мосту.

Украинцы в комментариях тоже не сдерживают эмоций: "Боже как же радостно, аж душу греет. Слава героям Украины!", "такого подарка он точно не ожидал 😂", Это просто супер утро!!! Слава нашим героям!", "Это тот случай , когда день рождения уже прошел,а подарки еще поступают 💙💛", "Пошла за шампанским!👠👠🍾🥂Слава Україні!❤️".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал украинцам, чем сейчас занимается.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский взбудоражил новыми кадрами.

Также Politeka писала, что Остапчук поздравил путина с юбилеем ярким видео.