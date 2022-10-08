На своїй сторінці в Instagram масштабній НП у окупантів Горбунов присвятив одразу декілька постів. Він опублікував потужні кадри пожежі на Кримському мосту та порадів разом із українцями.

"А ранок добрий! Кримський міст! То й таке! Буває! Шо поробиш!!", — наголосив ведучий.

Пізніше Горбунов також розмістив кумедну склейку, де спершу показано кадри, як володимир путін сідає за кермо вантажівки, аби перевірити надійність Кримського мосту під час його відкриття в 2018 році, починає їхати, і поті кадр раптово змінюється й нам показують момент підриву.

"А ось і винуватець підриву!! Слава Україні!! Міст наш!!", — написав Юрій.

Українці в коментарях також не стримують емоцій: "Це дуже жирний подарок для Вови, але Українці щедрий народ", "Так би дивилась і дивилась, як горить вогонь)", "Так гарно горіло!!!Хочеться ще!", "Ще б на червону площу такий подарунок доставити", "Докурилися....Тепер нехай кремль так запалає!", "Привітали іменинника🔥", "Залишилося ще по московії ракетами покидати, щоб вони на своїй шкурі випробували горе та розпач втрати близьких".

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