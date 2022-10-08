На своїй сторінці в Instagram масштабній НП у окупантів Горбунов присвятив одразу декілька постів. Він опублікував потужні кадри пожежі на Кримському мосту та порадів разом із українцями.
Пізніше Горбунов також розмістив кумедну склейку, де спершу показано кадри, як володимир путін сідає за кермо вантажівки, аби перевірити надійність Кримського мосту під час його відкриття в 2018 році, починає їхати, і поті кадр раптово змінюється й нам показують момент підриву.
"А ось і винуватець підриву!! Слава Україні!! Міст наш!!", — написав Юрій.
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Українці в коментарях також не стримують емоцій: "Це дуже жирний подарок для Вови, але Українці щедрий народ", "Так би дивилась і дивилась, як горить вогонь)", "Так гарно горіло!!!Хочеться ще!", "Ще б на червону площу такий подарунок доставити", "Докурилися....Тепер нехай кремль так запалає!", "Привітали іменинника🔥", "Залишилося ще по московії ракетами покидати, щоб вони на своїй шкурі випробували горе та розпач втрати близьких".
Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.
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