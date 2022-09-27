Як повідомляє Politeka.net, 21 вересня, російський диктатор володимир путін оголосив на росії часткову мобілізацію. Мобілізовані окупанти воюватимуть зі зброєю часів Другої світової, крім того їх без підготовки вже кидають на фронт і вони просто напиваються від страху.

Український телеведучий Юрій Горбунов показав у Instagram кумедне відео, на якому з'явилися російські військові.

На відповідних кадрах можна побачити, як один із російських вояк ходить стройовим кроком. У той час, як інші окупанти йдуть нога в ногу, дивний солдат відстав від них і пасе задніх в кінці. Замість нормальних кроків, він робить дивні рухи руками та ногами, які нагадують удари у боксі чи карате. Не дивно, що після побаченого Юрій Горбунов не витримав та показав кадри своїм підписникам.

"Друга армія світу у всій красі! Демогілізація у дії!!", - підписав відео Юрій Горбунов.

У коментарях користувачі мережі яскраво висміяли російських солдатиків, яких відправили на забій: "Дебілізація в дії", "Доведеться вичищати планету від цього сміття...", " Яка країна такі і воїни", "А воно ще нехай перед тим, як на курок натиснути, ще в дуло подивиться...", "Боже!!! Який із нього воїн".

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