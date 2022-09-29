Як повідомляє Politeka.net, на акцію проти росіян зібралося кілька десятків грузинів. Люди тримали плакати, які засуджували агресію Росії проти України, а також нагадували росіянам, що до оголошення мобілізації вони підтримували війну. Крім того, на росіян чекають промовисті чеки в одному з кафе.
Фото поділився український телеведучий та актор Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram .
Зокрема, у грузинському кафе на зло окупантам видають чеки всім росіянам з перефразованим віршем Тараса Шевченка: "Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі. Стали вам поперек горда москалі їб*чі". Український телеведучий показав фотодоказ.
"Це в одному із грузинських кафе! Дякую вам за підтримку!!", - підписав знімок Юрій Горбунов.
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У коментарях користувачі мережі не змогли стримати своїх емоцій та залишали слова вдячності для грузинів, які висловлюють солідарність із українським народом.
"Це їм замість - приємного смаку", "Браво, грузини. Дякую вам за вашу підтримку", "Яка краса", "І додати нічого 👏 амінь", "Дякую вам, тільки ваш народ може зрозуміти всю нашу ненависть до окупантів", - писали у коментарях.
Варто зазначити, що грузини прямо на кордоні з плакатами в руках нагадують росіянам-втікачам про те, що багато громадян РФ підтримували вторгнення в Україну.
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