Грузини прямо на кордоні нагадують росіянам-втікачам про те, що багато громадян росії підтримували вторгнення в Україну, також Юрій Горбунов показала, як їх тролять у кафе.

Як повідомляє Politeka.net, на акцію проти росіян зібралося кілька десятків грузинів. Люди тримали плакати, які засуджували агресію Росії проти України, а також нагадували росіянам, що до оголошення мобілізації вони підтримували війну. Крім того, на росіян чекають промовисті чеки в одному з кафе.

Фото поділився український телеведучий та актор Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram .

Зокрема, у грузинському кафе на зло окупантам видають чеки всім росіянам з перефразованим віршем Тараса Шевченка: "Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі. Стали вам поперек горда москалі їб*чі". Український телеведучий показав фотодоказ.

"Це в одному із грузинських кафе! Дякую вам за підтримку!!", - підписав знімок Юрій Горбунов.

У коментарях користувачі мережі не змогли стримати своїх емоцій та залишали слова вдячності для грузинів, які висловлюють солідарність із українським народом.

"Це їм замість - приємного смаку", "Браво, грузини. Дякую вам за вашу підтримку", "Яка краса", "І додати нічого 👏 амінь", "Дякую вам, тільки ваш народ може зрозуміти всю нашу ненависть до окупантів", - писали у коментарях.

Варто зазначити, що грузини прямо на кордоні з плакатами в руках нагадують росіянам-втікачам про те, що багато громадян РФ підтримували вторгнення в Україну.

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