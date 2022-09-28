Як повідомляє Politeka.net, фраза "Доброго вечора, ми з України" стала вже культовим привітанням для українців. Однак росіяни ніколи не вміли вигадувати щось якісне своє, тому просто нахабно вкрали фразу і тепер активно публікують фото з нашивками "Добрый вечер, мы из россии"
Український телеведучий Юрій Горбунов був обурений побаченим і написав пост у своєму Instagram.
На фото, яке опублікував Юрій Горбунов, росіянка позує в куртці, на якій нашито напис "Добрый вечер, мы из россии". Справді, вся російська історія, культура, велич – вкрадена праця та викрадені таланти поневолених народів. Адже раби не можуть мислити креативно, у них на це мізків не вистачає. Вони тільки красти вміють.
"Хоч щось своє вигадали? Хоч щось своє мають! Злодії та злочинці світового масштабу!", - підписав фото телеведучий.
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Українці в коментарях підтримали Юрія Горбунова і написали все, що думають про чергову крадіжку з боку росіян: "Це ж нація брехунів, морадерів і ґвалтівників, хіба вони вміють щось робити самі… " вистачає розуму", "Фу, гидко навіть дивитися на них, нічого свого зовсім не має, навіть мізків", "які ж вони тупі".
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