На своей странице в Instagram масштабному ЧП у оккупантов Горбунов посвятил сразу несколько постов. Он опубликовал мощные кадры пожара на Крымском мосту и порадовался вместе с украинцами.

"А утро хорошее! Крымский мост! Так и такое! Бывает! Что поделаешь!!", - подчеркнул ведущий.

Позже Горбунов также разместил забавную склейку, где сначала показаны кадры, как владимир путин садится за руль грузовика, чтобы проверить надежность Крымского моста во время его открытия в 2018 году, начинает ехать, и потом кадр внезапно меняется и нам показывают момент подрыва.

"А вот и виновник подрыва!! Слава Украине!! Мост наш!!", - написал Юрий.

Украинцы в комментариях также не сдерживают эмоций: "Это очень жирный подарок для Вовы, но Украинцы щедрый народ", "Так бы смотрела и смотрела, как горит огонь)", "Так хорошо горело!!! Хочется еще!", "Еще бы на красную площадь такой подарок доставить", "Докурились... Теперь пусть кремль так запылает!", "Поздравили именинника🔥", "Осталось еще по московии ракетами покидать, чтобы они на своей шкуре испытали горе и отчаяние потери близких".

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

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