Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим фото із книгою в руках та розповіла, що тепер обирає лише українське.

На новій фотографії, яку Юля зробила сама, вона позує у цікавій локації з книгою української письменниці Карпи у руках. Перед камерою співачка з'явилася у стильному чорно-білому вбранні, її волосся недбало покладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Саніна написала: "Слухати українське, читати українське, обирати своє - це завжди про вибір. Вибір і повагу до себе в першу чергу. Тим більше, що нам дійсно є чим пишатись і що любити. Що нового відкрили для себе з української музики і літератури? Я от розпочну вечір з новенької".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами та відповідями на запитання: "Карпа – це кохання з підліткового віку. Люблю її", "Пишаюся, що ви, Юлія, носій української крутої музики! Пишаюся нашим народом ", "Тільки українське. Багато хто вже зрозумів, коли був змушений покинути рідний дім, що українське – найкраще", "Карпа класно пише! Люблю її творчість вже років 15", "Дякую за рекомендацію книги".

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