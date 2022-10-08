Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым фото с книгой в руках и рассказала, что теперь выбирает только украинское.

На новой фотографии, которую Юля сделала сама, она позирует в интересной локации с книгой украинской писательницы Карпы в руках. Перед камерой певица появилась в стильном черно-белом наряде, ее волосы небрежно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Санина написала: "Слушать украинское, читать украинское, выбирать свое – это всегда о выборе. Выбор и уважение к себе в первую очередь. Тем более что нам действительно есть чем гордиться и что любить. Что нового открыли для себя по украинской музыке и литературе? Я вот начну вечер с новенькой".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос: "Карпа – это любовь с подросткового возраста. Обожаю ее", "Горжусь, что вы, Юлия, носитель украинской крутой музыки! Горжусь нашим народом", "Только украинское. Многие уже поняли, когда был вынуждены покинуть родной дом, что украинское – лучшее", "Карпа классно пишет! Люблю ее творчество уже лет 15", "Спасибо за рекомендацию книги".

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