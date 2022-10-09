Як пише Politeka.net, 21-річна внучка народної артистки України Софії Ротару вже довгий час живе у Нью-Йорку, де навчається та отримує професію моделі. Дівчина вже встигла у своєму віці знайти собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.
У своєму Instagram-акаунті красуня часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями, а також розповідає, що відбувається у її житті.
Цього разу Євдокименко показала себе у новому вигляді.
Дівчина одягла рваний вовняний светр у велику в'язку. Його вона поєднала із зеленими брюками з кишенями та білою кепкою. Доповнила незвичайний аутфіт сонцезахисними окулярами.
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Внучка Ротару крутилася-крутилася перед камерою позуючи на тлі пальм.
Раніше ми писали, Соня Євдокименко показала монохромне фото, на якому знято на вулиці.
Соня вбралася у в'язаний топік і світлі лляні штани на зав'язці, не забувши похвалитися пружним пресом. Поверх одягла кардиган із принтом. Дівчина позувала в русі, вона йшла дорогою і волосся так розвинулося за вітром, що закрили майже все обличчя.
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