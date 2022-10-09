Как пишет Politeka.net, 21-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару уже долгое время живет в Нью-Йорке, где учится и получает профессию модели. Девушка уже успела в своем возрасте найти себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс.

В своем Instagram-аккаунте красотка часто делится с поклонниками яркими публикациями, а также рассказывает, что происходит в ее жизни.

На этот раз Евдокименко показала себя в новом виде.

Девушка одела рванный шертяной свитер в крупную вязку. Его она соединила с зелеными брюками с карманами и белой кепкой. Дополнила необычный аутфит солнцезащитными очками.

Внучка Ротару крутилась-вертелась перед камерой позируя на фоне пальм.

Ранее мы писали, Соня евдокименко показала монохромное фото, на котором запечатлена на улице.

Соня облачилась в вязанный топик и светлые льняные штаны на завязке, не забыв похвастаться упругим прессом. Поверх надела кардиган с принтом. Девушка попозировала в движении, она шла по дороге и волосы так развились по ветру, что закрыли почти всё лицо.

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