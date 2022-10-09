Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу на тлі новин про вибух на Кримському мості молодий артист теж вирішив хайпанути на цій темі.

Так, у своєму мікроблозі Костя опублікував фото палаючого Кримського мосту та прифотошопил до нього український прапор. Також можна помітити самого артиста, вимазаного сажею, начебто це він влаштував "бавовну" на мосту. Виглядає ця фотографія дуже епічно та кумедно.

"Ще ніколи ранок не починався настільки добре з початку 24 лютого", - підписав співак.

Гумор від Melovin оцінили його численні фанати, які відразу почали коментувати його публікацію: "Мені так подобається, як воно горить. Люди бігають, метушаться", "Душевно, по-домашньому", "Я так і знала, що це твоїх рук справа", "І нехай горить", "Мамочка треба звалювати звідси!", "Як припинити дивитися відео про бавовну на кримському мості?", "Досить курити абияк, курите там, де не потрапило", "Нарешті вони почали палити там, де треба", "Міст виявився розвідним".

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