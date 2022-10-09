Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз на фоне новостей о взрыве на Крымском мосту, молодой артист тоже решил хайпануть на этой теме.

Так, в своем микроблоге Костя опубликовал фото полыхающего Крымского моста и прифотошопил к нему украинский флаг. Также можно заметить самого артиста, измазанного сажей, как будто это он устроил "бавовну" на мосту. Выглядит эта фотография весьма эпично и забавно.

"Еще никогда утро не начиналось столь хорошо с начала 24 февраля", - подписал кадр певец.

Юмор от Melovin оценили его многочисленные фанаты, которые тут же принялись комментировать его публикацию: "Мне так нравится, как оно горит. Люди бегают, суетятся", "Душевно, по-домашнему", "Я так и знала, что это твоих рук дело", "И пусть горит", "Мамочка надо сваливать отсюда!", "Как прекратить смотреть видео о хлопке на крымском мосту?", "Хватит курить где попало, курите там, где не попало", "Наконец-то они начали курить там, где надо", "Мост оказался разводным".

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