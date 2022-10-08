Українська співачка Тіна Кароль продовжує дивувати фанатів своїми образами у нових кліпах. Артистка нещодавно розповіла, що не матиме пісень російською мовою і переписала останні композиції англійською, представивши оновлені версії безлічі своїх улюблених історій.
Цього разу фанати представили ще один уривок із нового кліпу Кароль, заради якого вона перетворилася і блищала з оновленим блондом перед фанатами.
"Дивимося і підтримуємо" - пишуть на ФанТіні шанувальники.
У мережі також відреагували на відео:
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"Мені дуже подобається, супер; чудова патріотка; Браво, Тіна".
Кароль учора емоційно зустрілася зі звільненими з полону бійцями полку "Азов", а також розповіла, наскільки для неї це було важливим. Під час бесіди Тіна поспілкувалася і з дітьми, один із хлопчиків розстрогав зірку до сліз.
У мережі одразу ж обговорили, як на зустрічі для Тіни Кароль дитина вирішила заспівати уривок із пісні.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль більше не співає російською.
Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном