Популярна артистка Тіна Кароль у новому кліпі вразила фанатів не лише чином.

Українська співачка Тіна Кароль продовжує дивувати фанатів своїми образами у нових кліпах. Артистка нещодавно розповіла, що не матиме пісень російською мовою і переписала останні композиції англійською, представивши оновлені версії безлічі своїх улюблених історій.

Цього разу фанати представили ще один уривок із нового кліпу Кароль, заради якого вона перетворилася і блищала з оновленим блондом перед фанатами.

"Дивимося і підтримуємо" - пишуть на ФанТіні шанувальники.

У мережі також відреагували на відео:

"Мені дуже подобається, супер; чудова патріотка; Браво, Тіна".

Кароль учора емоційно зустрілася зі звільненими з полону бійцями полку "Азов", а також розповіла, наскільки для неї це було важливим. Під час бесіди Тіна поспілкувалася і з дітьми, один із хлопчиків розстрогав зірку до сліз.

У мережі одразу ж обговорили, як на зустрічі для Тіни Кароль дитина вирішила заспівати уривок із пісні.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль більше не співає російською.

Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном