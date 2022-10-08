Популярная артистка Тина Кароль в новом клипе впечатлила фанатов не только образом.

Украинская певица Тина Кароль продолжает удивлять фанатов своими образами в новых клипах. Артистка недавно рассказала, что у нее не будет песен на русском языке и переписала последные композиции на английский, представив обновленные версии множества своих любимых историй.

В этот раз фанаты представили еще один отрывок из нового клипа Кароль, ради которого она преобразилась и блистала с обновленным блондом перед фанатами.

"Смотрим и поддерживаем" - пишут на ФанТине поклонники.

В сети также отреагировали на представленное видео:

"Мне очень нравится, супер; отличная патриотка; Браво, Тина".

Кароль вчера эмоционально встретилась с освобожденными из плена бойцами полка "Азов", а также рассказала, насколько для нее это было важно. Во время беседы Тина пообщалась и с детьми, один из мальчиков расстрогал звезду до слез.

В сети сразу же обсудили, как на встрече для Тины Кароль ребенок решил спеть отрывок из песни.

Также сообщалось, что Тина Кароль больше не поет на русском.

Кроме того, Politeka писала, что Кароль без макияжа и в домашней одежде отважилась показать настоящую себя.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.