Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри з нової фотосесії у розкішному готелі та поділилася своїми враженнями.

Так, на нових фотографіях Наталку знято з дивовижних ракурсів, приміряло кілька образів, і всі вони світлі. Так, на деяких знімках актриса з'явилася в "нічному" образі, ніби для сну – тут на ній атласна нічна сорочка та халат із мереживом, що підкреслюють її витончені форми. Волосся зірки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Зовсім забула про ці неймовірні фото. Це був день, неначе з іншого життя, сповнений спокою, натхнення і насолоди. Дуже хочу знову повернутися в це затишне місце. Давайте оберемо най-най фото? Пишіть в коментарях, яка найбільше сподобалася. Я ледве вибрала з десятків що надіслала моя @natasha_sanina, нехай ця краса залишиться тут".

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