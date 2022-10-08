Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры из новой фотосессии в роскошном отеле и поделилась своими впечатлениями.

Так, на новых фотографиях Наталка снята с удивительных ракурсов, примеряла несколько образов, и все они светлые. Так, на некоторых снимках актриса появилась в "ночном" образе, как будто для сна – здесь на ней атласная ночная рубашка и халат с кружевом, которые подчёркивают ее изящные формы. Волосы звезды распущены и небрежно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Совершенно забыла об этих невероятных фото. Это был день, словно из другой жизни, полон покоя, вдохновения и наслаждения. Очень хочу снова вернуться в это укромное место. Давайте выберем самые-самые фото? Пишите в комментариях, которая больше всего понравилась. Я едва выбрала из десятков что послала моя @natasha_sanina, пусть эта красота останется здесь".

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