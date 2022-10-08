Популярний український кулінар, шоумен та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав кадри з поїзда Укрзалізниці та розкрив подробиці свого нового проекту.

Так, за словами Євген, зараз багато президентів, дипломатів, міністрів та послів пересуваються Україною потягами, оскільки повітряний простір для літаків закритий. І їдуть ці перші особи багато годин, відповідно їх треба годувати. Тож він вирішив долучитися до організації харчування в поїздах та зробити його максимально українським та смачним, адже це може впливати на рішення, які приймають ці люди.

"Це і знайомство з Україною, і гра з емоціями. Бо от ти спочатку слухаєш Президента України дві години, а потім їси річкову форель з Закарпаття з кулішем, який колись готували козаки, і думаєш. Думаєш багато, багато відчуваєш. Тобі подобається, ти хочеш це зберегти і допомогти захистити. А потім хто зна, можливо рішення про нову допомогу, наприклад, Америки сталося частково через те, що одна людина у правильний час та у правильному місці з’їла справжню українську верещаку. І тепер той смак реберець з квасом лоскоче серце", - поділився Клопотенко.

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