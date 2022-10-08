Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал кадры из поезда Укрзализныци и раскрыл подробности своего нового проекта.

Так, по словам Евгений, сейчас много президентов, дипломатов, министров и послов передвигаются по Украине поездами, так как воздушное пространство для самолетов закрыто. И едут эти первые лица много часов, соответственно их нужно кормить. Так что он решил приобщится к организации питания в поездах и сделать его максимально украинским и вкусным, ведь это может оказывать влияние на решения, которые принимают эти люди.

"Это и знакомство с Украиной, и игра с эмоциями. Потому что ты сначала слушаешь Президента Украины два часа, а потом ешь речную форель из Закарпатья с кулешом, который когда-то готовили казаки, и думаешь. Думаешь много, многое чувствуешь. Тебе нравится, ты хочешь это сберечь и помочь защитить. А потом кто знает, возможно решение о новой помощи, например, Америки, произошло частично из-за того, что один человек в правильное время и в правильном месте съел настоящую украинскую верещаку. И теперь тот вкус ребрышек с квасом щекочет сердце", - поделился Клопотенко.

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