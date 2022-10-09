Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася в Україні, продовжує активно працювати над новими проектами та допомагати нашим захисникам. Іноді артистка ділиться новими кадрами в Інстаграм.

"Дістаю веселий довоєнний гардероб!" - похвалилася Даша новим чином для цієї осені.

Як відомо, артистка вважає за краще епатувати публіку стильним вбранням, яке б підкреслювало її форми. Заради підтягнутих форм артистка також багато займається у залі та зізнається, що інколи це дуже непросто.

У леопардовій сукні-міді Даша змогла підкреслити свої вигини найкращим спосом і блищала перед дзеркалом після добрих новин.

О 6 ранку 8 жовтня, на залізничному мосту через Керченську протоку стався вибух, обвалилася частина автомобільного мосту. Сталося це на Кримському мості нібито внаслідок спланованого підриву.

Українські артисти ж відреагували на безглузді погрози росіян із гумором та пораділи важливій новині для багатьох українців:

"Якщо ваш подарунок на ін не схожий на міст, що горить, то навіть не думайте мене запрошувати!" – пише Огневич. Астаф'єва, Михайло Заливако, Маша Єфросиніна, Даша Ульянова, Ганна Саліванчук також підтримали.

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