Как сообщает Politeka.net, украинские военные продолжают героически освобождать родные земли от российских захватчиков. На деоккупированных от российских войск территориях местные жители встречают украинских защитников со слезами на глазах и многие на коленях.

Одним из таких видео поделился украинский телеведущий Юрий Горбунов на своей странице в Instagram.

На опубликованном Юрием Горбуновым видео запечатлили, как на встречу львовским десантникам 80-й бригады сошлось чуть ли не целое село Богуславка Харьковской области. Люди с флагами, слезами и цветами приветствовали своих освободителей. Далее все вместе исполнили Гимну Украины и сделали коллективное фото на память.

"Так наших освободителей встречают на освобожденных территориях!Слава вам, Вооруженные Силы Украины!", - подписал соответствующее видео Юрий Горбунов.

В комментариях украинцы благодарят украинских защитников, а также признают, что такие видео доводят их до слез.

"Слава нашим героям", "Слава Украине слава ВСУ!!!!!! Благодарим вас и гордимся вами", "Не могу смотреть без слез, очень радуюсь, что наши люди, несмотря на все, сегодня остаются сыновьями и дочерями родной украинской земли", "Без слез нельзя смотреть", - пишут в комментариях.

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

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