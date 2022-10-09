Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Украине, продолжает активно работать над новыми проектами и помогать нашим защитникам. Изредка артистка делится новыми кадрами в Инстаграм.

"Достаю веселый довоенный гардероб!" - похвасталась Даша новеньким образом для этой осени.

Как известно, артистка предпочитает эпатировать публику стильными нарядами, которые бы подчеркивали ее формы. Ради подтянутых форм артистка также много занимается в зале и признается, что иногда это очень непросто.

В леопардовом платье-миди Даша смогла подчеркнуть свои изгибы лучшим спосом и блистала перед зеркалом после хороших новостей.

В 6 утра 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв обрушилась часть автомобильного моста. Случилось это на Крымском мосту якобы в результате спланированного подрыва.

Украинские артисты же отреагировали на нелепые угрозы россиян с юмором и порадовались важной новости для многих украинцев:

"Если ваш подарок на др не похож на горящий мост, то даже не думайте меня приглашать!" - пишет Огневич. Астафьева, Михаил Заливако, Маша Ефросинина, Даша Ульянова, Анна Саливанчук также поддержали.

Напомним, "Я загадала, что хочу": экс-жена Потапа Горовая рассказала о переезде и показала фото.

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