Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадром из креативного пространства в Киеве, куда с 1 сентября переехала ее команда Mozgi Group.
На новой фотографии Ирина запечатлена в необычной локации этого креативного пространства, а за ее спиной видно одного из сотрудников компании. Видно, что они весело проводят время, и это не удивительно, так как Ира в восторге от переезда.
В подписи к публикации Горовая рассказала: "Несколько лет назад, я имела возможность посетить офис Amazon в Seatle, который мне презентовал мой брат, рассказав обо всех нюансах и преимуществах креативного пространства. И тогда я загадала, что хочу найти похожее пространство в Киеве и разместить там нашу команду. Работая с творческими людьми, я точно знаю, что настроение, окружающая среда, атмосфера очень важны для создания мощных проектов. Поэтому мечтай, загадывай конкретные желания, и они исполнятся".
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