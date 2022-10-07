Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала афишу и рассказала о презентации своего моноспектакля в украинских городах.

Как известно, в начале лета Наталья создала и представила публике в Киеве свой моноспектакль "Я вдома". Надо сказать, что этот эксперимент имел большой успех, и теперь артистка решила презентовать спектакль и в других украинских городах. В своем микроблоге она опубликовала афишу со своей фотографией с заплаканными глазами, а в подписи к ней раскрыла подробности будущего тура.

"Я дома" в городах Украины! Мои дорогие, первые даты наших встреч с вами. 25. 10 КИЕВ. 23.10 Черкассы. 27.10 Черновцы. 28.10 Каменец-Подольский. 29.10 Хмельницкий. Билеты с завтрашнего дня в продаже! Киев уже доступен по ссылке в шапке профиля. Ps. В каком городе ждете?". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию звезды: "В Запорожье обязательно приезжайте, когда будет безопасно", "Днепр, очень ждем", "С радостью пришла бы на концерт в Александрии", "Ждем в Киеве – билеты уже взяли", "В Николаеве вас будем ждать. Может, чуть позже, сейчас не очень безопасно, но обязательно там выступите".

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