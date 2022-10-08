Друга дружина Володимира Остапчука знову поїхала за кордон, щоб відзначити день народження подалі від чоловіка.

Дружина шоумена Володимира Остапчука , нотаріус Христина Горняк вже зовсім скоро, 10 жовтня, відсвяткує день народження. Їй виповниться 36 років.

З такої нагоди дівчина вирішила вирушити до своїх подруг до Відня та влаштувати свято, як справжня холостячка.

У своїх Instagram-stories Гірник показала перші кадри, зроблені після приїзду до столиці Австрії.

"Як класно бути з моїми коханими", - зазначила дружина Остапчука.

На наступному фото вона показала, як весело проводить вечір серед подруг. Дівчата підняли келихи, святкуючи вибухи на мосту в окупованому Криму.

"Є привід, тому що добре палало сьогодні", - пояснила вона.

Зазначимо, що пара Володимир Остапчук та Крістіна Гірник, яка звикла на публіку виставляти своє особисте життя, перестала це робити. Подружжя не ніго не з'являється разом, не постить спільних фото у своїх акаунтах, а також роз'їхалося. Також Христина публічно не привітала чоловіка з днем ​​народження, хоч до цього робила це завжди.

При цьому стосунки своє подружжя не коментує.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука у невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.