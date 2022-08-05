Кристина Горняк выглядела очень нежной и женственной

Как пишет Politeka.net, вторая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, ранее ведущего шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк снова решила уехать подальше от войны и обстрелов. Она взяла небольшой отпуск на работе и поехала в столицу Словакии, Братиславу.

На своей странице в Instagram Кристина показала, как начинается ее утро в Европе без мужа.

Девушка проснулась, налила стакан холодной воды в бокал и подошла к окну, чтобы полюбоваться красивейшим пейзажем европейской столицы.

На ней была надета легкая белая пижамка с рюшами, состоящая из шортиков и лифа.

Жена Остапчука не забыла похвастаться стройными ногами и осиной талией.

Ранее Горняк уже ездила в Братиславу на уикенд. Тогда компанию ей составляли три подруги.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.