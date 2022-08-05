Как пишет Politeka.net, вторая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, ранее ведущего шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк снова решила уехать подальше от войны и обстрелов. Она взяла небольшой отпуск на работе и поехала в столицу Словакии, Братиславу.
На своей странице в Instagram Кристина показала, как начинается ее утро в Европе без мужа.
Девушка проснулась, налила стакан холодной воды в бокал и подошла к окну, чтобы полюбоваться красивейшим пейзажем европейской столицы.
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На ней была надета легкая белая пижамка с рюшами, состоящая из шортиков и лифа.
Жена Остапчука не забыла похвастаться стройными ногами и осиной талией.
Ранее Горняк уже ездила в Братиславу на уикенд. Тогда компанию ей составляли три подруги.
Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.
Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.
Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.