Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский ведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость несколько лет назад женился на красотке Кристине. Жена Владимира также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз Кристина показала фигуру в спортивном костюме.

"Подруги разошлись по делам, а я пойду....", - написала Кристина.

"Думали заниматься спортом? нет, я не такая идеальная...", - продолжила жена Владимира.

"Тишина + кофе. Сейчас я хочу максимально насладиться моментом без сирены, без страха, та покоем. Потому я решила просто посидеть и подумать над тем, как изменилось все в нашей жизни, что и как быть дальше, да как быть максимально полезной для себя и для защитников", - отметила Горняк.

"Спортом я не занимаюсь сейчас, но это не мешает мне иметь эти любимые костюмы во всех цветах", - добавила блогерка.э

"Обожаю эти топы. Обожаю эти костюмы. Имею во всех почти цветах. Классно и на спорт и в город с рубашкой. Тело дышит в них", - написала Кристина.

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