Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда женат на красотке Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году. Сейчас пара активно строит свое поместье под Киевом, несмотря на военные действия. А недавно Кристина отправилась отдыхать на несколько дней в Европу к подружкам, чтобы не слышать сирены. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз жена Остапчука показала, как проводит время на побережье Италии.

"Я нашла свою любовь в Портофино…", - написала Кристина в публикации.

Фанаты поставили чуть больше тысячи лайков и написали комментарии:

"Так красиво", "Люблю".

Сообщалось, что жена Остапчука показала, как релаксирует с кофе.

"Тишина + кофе. Сейчас я хочу максимально насладиться моментом без сирены, без страха, та покоем. Потому я решила просто посидеть и подумать над тем, как изменилось все в нашей жизни, что и как быть дальше, да как быть максимально полезной для себя и для защитников", - отметила Горняк.

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