Вторая жена Владимира Остапчука снова уехала за границу, чтобы отметить день рождения подальше от мужа.

Жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк уже совсем скоро, 10 октября, отпразднует день рождения. Ей исполнится 36 лет.

По такому случаю девушка решила отправиться к своим подругам в Вену и устроить праздник, как настоящая холостячка.

В своих Instagram-stories Горняк показала первые кадры, сделанные после приезда в столицу Автрии.

«Как классно быть с моими любимыми», - отметила жена Остапчука.

На следующем фото она показала, как весело проводит вечер в окружении подруг. Девушки подняли бокалы, празднуя взрывы на мосту в оккупированном Крыму.

«Есть повод, потому что хорошо пылало сегодня», - объяснила она.

Отметим, что пара Владимир Остапчук и Кристина Горняк, привыкшая на публику выставлять свою личную жизнь, перестала это делать. Супруги не ниге не появляются вместе, не постят совместных фото в своих аккаунтах, а также разъехались. Также Кристина публично не поздравила мужа с днем рождения, хотя до этого делала это всегда.

При этом отношения свои супруги не комментируют.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.