Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала добірку найулюбленіших мемов, які створили українці після новини про вибух на Кримському мосту.
У цій добірці є "смачні" і веселі фотожаби, які весь день гуляють у соцмережах на радість користувачам. Не залишились байдужими й українські знаменитості. Так, Іра показала ті, які їй самій сподобалися найбільше.
У підписі до публікації Горова написала: "Як же я пишаюсь українцями! Безмежно! Нашою винахідливістю, сміливістю, швидкістю реакцій та безмежним гумором! Укрпошта вже анонсувала нову марку. Монобанк запустив серію святкових карток. А креативники вигадали стільки мемів, що вже другу годину не випускаю телефон з рук. Слава Україні".
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