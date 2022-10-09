Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила подборку самых любимых мэмов, которые создали украинцы после новости о взрыве на Крымском мосту.

В этой подборке есть самые "вкусные" и веселые фотожабы, которые весь день гуляют в соцсетях на радость пользователям. Не остались равнодушными и украинские знаменитости. Так, Ира показала те, которые ей самой понравились больше всего.

В подписи к публикации Горовая написала: "Как же я горжусь украинцами! Безгранично! Нашей изобретательностью, смелостью, быстротой реакций и безграничным юмором! Укрпочта уже анонсировала новую марку. Монобанк запустил серию праздничных карт. А креативщики придумали столько мэмов, что уже два часа не выпускаю телефон из рук. Слава Украине".

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