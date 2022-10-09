Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала веселе відео, де показала свою реакцію на новини про вибух на Кримському мосту.

У ролику Ліда зняла себе на телефон, видно, що вона крокує Хрещатиком у Києві. Якоїсь миті вона підходить до муралу із зображенням вибуху на Кримському мості, де фотографуються люди. Співачка здивовано знімає сонцезахисні окуляри і приголомшено дивиться на міст. У цей момент співачка заходить до соцмережі та бачить новини про реальний вибух. Потім вона з досить усмішкою надягає окуляри назад і легкою ходою видаляється. Виглядає це дуже кумедно.

У підписі до публікації Ліда написала: "Вибухові новини". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Не те слово", "Люблю вас, люди", "Ліда, вогонь, обожнюю", "Гуляєш собі Хрещатиком з кавою, а тут Ліда Лі", "Бум", "Вибухові, суперові", "Туди його", "То це все ти?", "Краща".

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