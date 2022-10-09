Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила веселое видео, в котором показала свою реакцию на новости о взрыве на Крымском мосту.

В ролике Лида сняла себя на телефон, видно, что она шагает по Крещатику в Киеве. В какой-то момент она подходит к муралу с изображением взрыва на Крымском мосту, где фотографируются люди. Певица удивленно снимает солнцезащитные очки и ошарашено смотрит на мост. В этот момент певица заходит в соцсети и видит новости о реальном взрыве. Потом она с довольной ухмылкой надевает очки обратно и легкой походкой удаляется. Выглядит это весьма забавно.

В подписи к публикации Лида ли написала: "Взрывные новости". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Не то слово", "Люблю вас, люди", "Лида, огонь, обожаю", "Гуляешь себе по Крещатику с кофе, а тут Лида Ли", "Бум", "Взрывные, суперовые", "Туда его", "Так это все ты?", "Лучшая".

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