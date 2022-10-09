Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася романтичними кадрами із чоловіком-мільйонером на відпочинку у швейцарських горах.

Як видно, на нових фотографіях Іванна та її чоловік Алмаз зображені на тлі приголомшливого пейзажу гір серед яскравих кольорів. Судячи з кадрів та нарядів закоханих, зараз у Швейцарії досить тепло. Так, Іванка вийшла на прогулянку у вузьких джинсах і білій футболці, її розкішне волосся розпущене і трохи розпатлане вітерцем, а на обличчі легкий макіяж і сяюча усмішка.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Сьогодні у нас позитивні емоції не лише від гір, а й від останніх новин. Дякуємо ЗСУ за те, що даруєте нам ще більшу віру у перемогу!" А шанувальники відразу почали коментувати романтичні фото пари, засинаючи їх компліментами: "Ви дуже гарна пара! Удачі вам!", "Як картинка з журналу. Дуже хороші фото!", "Яка красива пара", "Гарні. Щастя вам безмежного" , "Неймовірно красиві", "Які сонячні", "Чудова пара!".

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