Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась романтичными кадрами с мужем-миллионером на отдыхе в швейцарских горах.

Как видно, на новых фотографиях Иванна и ее муж Алмаз запечатлены на фоне потрясающего пейзажа гор, среди ярких цветов. Судя по кадрам и нарядам влюбленных, сейчас в Швейцарии довольно тепло. Так, Иванка вышла на прогулку в узких джинсах и белой футболке, ее роскошные волосы распущены и чуть растрепаны ветерком, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Сегодня у нас положительные эмоции не только от гор, но и последних новостей. Спасибо ВСУ за то, что дарите нам еще большую веру в победу!". А поклонники тут же принялись комментировать романтичные фото пары, засыпая их комплиментами: "Вы очень красивая пара! Удачи вам!", "Как картинка из журнала. Очень хорошие фото!", "Какая красивая пара", "Красивые. Счастья вам безграничного", "Невероятно красивые", "Какие солнечные", "Великолепная пара!".

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