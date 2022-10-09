Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував фрагмент свого кліпу на пісню "Вітрила" та розповів про її успіх за останні два роки.

За словами Кості, ця пісня вийшла рівно два роки тому і знайшла відгук у серцях українців. "Вітрила" сотні тисяч разів звучала у ротації різних українських радіостанцій, лідирувала у музичних чартах і близько тисячі разів була виконана на живих концертах, а багато українців використали композицію для свого весільного танцю.

"Саме цього дня, 2 роки тому, світ побачив кліп у стилі театрального перфомансу на пісню "Вітрила", і відразу знайшов відгук у серцях людей. Кліп, який зібрав понад 1 300 000 переглядів, а пісня з моменту виходу на каналі YouTube зібрала більше 4 000 000 стрімів. Трек, який ротувався понад 300 000 разів, став саундтреком до серіалу "Новенька", неодноразово очолював чарти хіт-парадів "Червона рута" та "Золотий грамофон" на Радіо Байрактар, "Ліга кращих" на радіо Наше радіо, "Хіти незалежності" на FM Галичина, "Хітова дюжина" на телеканалі М1, звучав більше тисячі разів на концертах і який для багатьох є саундтреком особистої історії кохання, ставши піснею першого весільного танця", - поділився Melovin.

Нагадаємо, "Усвідомила всю глибину": "Холостячка" Мішина розповіла, як вирішила робити світ кращим.

Як повідомляла Politeka, "Я скаженію": Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, без чого не може обійтися на кухні.

Також Politeka писала, що "Рахували кожен день…": Кухар зізналася, що змінилося на восьмому місяці війни.