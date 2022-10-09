Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал фрагмент своего клипа на песню "Вітрила" и рассказал о ее успехе за последние два года.

По словам Кости, эта песня вышла ровно два года назад и нашла отклик в сердцах украинцев. "Вітрила" сотни тысяч раз звучала в ротации разных украинских радиостанций, лидировала в музыкальных чартах и около тысячи раз была исполнена на живых концертах, а многие украинцы использовали композицию для своего свадебного танца.

"Именно в этот день, 2 года назад, мир увидел клип в стиле театрального перфоманса на песню "Вітрила", и сразу нашел отклик в сердцах людей. Клип, собравший более 1 300 000 просмотров, а песня с момента выхода на канале YouTube собрала более 4 000 000 стримов. Трек, который ротировался более 300 000 раз, стал саундтреком к сериалу "Новенька", неоднократно возглавлял чарты хит-парадов "Червона рута" и "Золотой граммофон" на Радио Байрактар, "Лига лучших" на радио "Наше радио", "Хиты независимости" на FM Галичина, "Хитовая дюжина" на телеканале М1, звучал более тысячи раз на концертах и ​​для многих является саундтреком личной истории любви, став песней первого свадебного танца", - поделился Melovin.

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