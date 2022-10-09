Українці рознесли в пух і порох харківського бізнесмена Мишу Заливако, який із задоволеною усмішкою гуляє вулицями Нью-Йорка і хизується цим у соцмережах.

Як пише Politeka.net , бізнесмен із Харкова та головний герой романтичного шоу «Холостяк-11» Михайло Заливако виїхав за кордон і активно ділиться яскравими кадрами зі своєї подорожі.

Наразі чоловік побував у Нью-Йорку.

У себе в Інстаграм Залівако показав, як пройшовся вулицями галасливого мегаполісу, а також зобразив себе на тлі хмарочосів.

Мишко виявився у захваті від міста, яке ще називають «столицею світу».

Однак це не сподобалося більшості українців. У коментарях вони обурюються, як може він гуляти, тоді як окупанти нещадно бомбардують його рідний Харків. Ще люди почали цікавитись, як Заливаку вдалося виїхати за кордон під час війни.

"Цікаво? А чому не в рідному місті Харкові????? Чому не захищаємо Україну???",

"Я не розумію, як ви можете бути за кордоном, коли на кордоні чоловіків не випускають (тільки тих хто ₴₴₴₴ платить енну суму грошей) а ви значить втекли і на показ ще цим і хизуєтесь який ви молодець, тоді як чоловіків вигрібають на війну захищати таких як ВИ....",

"Цікаво, а як ви виїхали закордон? Білий квиток купили?! Такий великий і не в Україні зараз! 😅",

"Михайло, скажіть будь ласка, для якої категорії зараз ваш контент? Ваші подорожі та задоволена посмішка…

Я нічого не маю проти вас особисто, але так неприємно дивитися на здорових українських мужиків, які гуляють під час війни.. і ще й викладають це все в Інстаграм ((…😑), - обурюються у мережі.

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