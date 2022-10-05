Как пишет Politeka.net, украинский блогер и бизнесмен Михаил Заливако был главным героем шоу «Холостяк-11», встречался около года с победительницей проекта и успел впечатлить зажигательными кадрами с друзьями во время рабочей поездки заграницей.

К критике и похвале мужчина подходит с юмором, поэтому на любые замечания в свой адрес реагирует с позитивом. В этот раз не обошлось без насмешек. Михаил показал, как обычно улетает после своих путешествий.

«Коротко о моем полете 😅😅😂 А вы хлопаете в самолёте?😂» - с иронией подметил Заливако.

В сети отреагировали:

«Весело наверное этим заниматься во время снижения и посадки 😂; Не все поняли😂;Так ещё я в самолёте не хлопала 😂; Это очень смешно 😂; Каждый хлопает по-разному 😂; Я всегда хлопаю при посадке😂; Каждый хлопает чем может 😂; ну поддержал 😂😂; Ну всё, я теперь не воспринимаю хлопки, как хлопки».

Тем временем на своей странице в Instagram Анна похвасталась кадрами с эффектной съемки, которую для нее на улицах Киева устроила фотографка Леся Кошевая.

Перед камерой Богдан предстала в стильном черном брючном костюме, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру. Образ модель дополнила высоким каблуком, сумочкой и массивными аксессуарами.

"Месяц переносили съемку, ожидая хорошей погоды, чтобы потом у нас получилось это….!📸 🔥", — похвасталась Анна.

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