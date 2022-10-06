"Холостяк" Михаил Заливако показал, с кем пошел на свидание после расставания с Анной Богдан.

Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Звезда там выбрал победительницей Анну Богдан, с которой встречался на протяжении года, но недавно пара объявила о расставании. Зато Михаил стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где активно ведет страничку.

А в этот раз звезда решил показать, как пошел на свидание. Рядом с ним сидела собачка.

"На свиданке", - написал Михаил.

"Воды дали, сразу танцы пошли", - написал на втором сторис звезда, показывая собачку.

Сообщалось, что Михаил вышел в эфир после долгого отсутствия.

"Не знаю, совпадение или нет, меня Инстаграм решил разблокировать спустя две с половиной недели. Как раз на мой день рождения. Ну может быть там как-то сошлось и люди, которые это делали, в этом поучавствовали. Ну, в общем, я опять вернулся", - сказал Заливако в своем обращении к фанатам.

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