Анна Богдан после расставания с главным героем 11 сезона шоу "Холостяк" Михаилом Заливаком продолжает напоминать украинцам о себе.

В этот раз на своей странице в Instagram Анна похвасталась кадрами с эффектной съемки, которую для нее на улицах Киева устроила фотографка Леся Кошевая.

Перед камерой Богдан предстала в стильном черном брючном костюме, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру. Образ модель дополнила высоким каблуком, сумочкой и массивными аксессуарами.

"Месяц переносили съемку, ожидая хорошей погоды, чтобы потом у нас получилось это….!📸 🔥", — похвасталась Анна.

Поклонники в комментариях восхищаются красотой экс-избранницы Заливако, а особенно ее длинными стройными ногами: "Влюбилась в вас и ваши ноги еще с Холостяка🔥", "Обожаю такой стиль❤️ И вам очень подходит 😍", "Очень красиво❤️", "Просто невероятно", "Богиня😍", "Одна нога здесь, другая там".

Добавим, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Анна Богдан уехала за границу и 4 месяца провела в Великобритании, это было самое длительное ее пребывание в другой стране. По возвращении в родной Киев победительница "Холостяка" призналась, что когда-то мечтала переехать за границу, но теперь поняла, что хочет жить только в Украине.

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