Украинцы разнесли в пух и прах харьковского бизнесмена Мишу Заливако, который с довольной улыбкой гуляет по улицам Нью-Йорка и кичится этим в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, бизнемен из Харькова и главный герой романтического шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако уехал за границу и активно делится яркими кадрами из своего путешествия.

Сейчас мужчина побывал в Нью-Йорке.

У себя в Инстаграм Заливако показал, как прошелся по улицам шумного мегаполиса, а также запечатлел себя на фоне небоскребов.

Миша оказался в полном восторге от города, который еще называют «столицей мира».

Однако это не понравилось большинству украинцев. В комментариях они негодуют, как может он гулять, в то время как оккупанты нещадно бомбят его родной Харьков. Еще люди стали интересоваться, как Заливако удалось выехать за границу во время войны.

"Любопытно? А почему не в родном городе Харькове????? Почему не защищаем Украину???",

"Я не понимаю, как вы можете быть за границей, когда на границе мужчин не выпускают (только тех кто ₴₴₴₴ платит энную сумму денег) а вы значит убежали и на показ еще этим и кичитесь какой вы молодец, в то время как мужчин выгребают на войну защищать таких как ВЫ. ...",

"Интересно, а как вы выехали заграницу? Белый билет купили?! Такой большой и не в Украине сейчас!😅",

"Михаил, скажите пожалуйста, для какой категории сейчас ваш контент? Ваши путешествия и довольная улыбка…

Я ничего не имею против вас лично, но так неприятно смотреть на здоровых украинских мужиков, гуляющих во время войны.. и ещё и выкладывающих это все в Инстаграм((…😑", - возмущаются в сети.

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